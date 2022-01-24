Аналитик Михайлова предупредила, что Россия является лидером по установкам шпионского ПО

Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова в разговоре с агентством "Прайм" отметила, что сохранять приватность в цифровом мире становится все сложнее, люди зачастую добровольно передают множество приватных данных через социальные сети.
Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова в разговоре с агентством "Прайм" отметила, что сохранять приватность в цифровом мире становится все сложнее, люди зачастую добровольно передают множество приватных данных через социальные сети.
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