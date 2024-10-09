В Алексеевском рассказали о тонкостях сезонной уборки листвы

С деревьев начали опадать листья, во дворах и на улицах города их убирают коммунальные службы. О правилах и тонкостях этого процесса «ЗБ» рассказала заместитель руководителя по благоустройству ГБУ «Жилищник Алексеевского района» Ольга Кудрявцева.
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