В Алексеевском рассказали о тонкостях сезонной уборки листвы

С деревьев начали опадать листья, во дворах и на улицах города их убирают коммунальные службы. О правилах и тонкостях этого процесса «ЗБ» рассказала заместитель руководителя по благоустройству ГБУ «Жилищник Алексеевского района» Ольга Кудрявцева.