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ИА Реалист

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США ввели санкции против иранской авиации

США ввели санкции против иранской авиации

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Министерство финансов США объявило о введении санкций против 36 целей, связанных с авиационным сектором Ирана, включая все остающиеся активные иранские авиалинии.

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