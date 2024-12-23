Театр абсурда
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Театр абсурда

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Помер старый сионо-террорист, фигурант №1 «Ленинградского самолётного дела»

Помер старый сионо-террорист, фигурант №1 «Ленинградского самолётного дела»

На российских новостных сайтах (израильские в расчёт не берём) мелькают однотипные заголовки "Скончался советский диссидент", "Скончался советский диссидент Эдуард Кузнецов", "Умер диссидент Кузнецов", "22 декабря умер диссидент Кузнецов", "В Израиле умер диссидент Кузнецов", "На 85-м году жизни в Израиле умер советский диссидент Эдуард Кузнецов" и т.

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