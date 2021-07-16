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Серхио Перес: «Борьба между «Ред Булл» и «Мерседесом» будет чертовски плотной»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес с нетерпением ждет начала Гран-при Великобритании – в прошлом сезоне мексиканец пропустил гонку на «Сильверстоуне» из-за covid-19.

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