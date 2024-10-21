В Пермском крае на пожаре погибли трое малолетних детей, которых оставили дома одних

В Пермском крае трое маленьких детей погибли на пожаре, когда остались один дома. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, прошлой ночью в одной из квартир жилого дома по улице Северная в поселке Уральский Пермского края произошел пожар.