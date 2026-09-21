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FiNE NEWS

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Пенсионерка из Петербурга потеряла более 102 млн рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Петербурга потеряла более 102 млн рублей из-за мошенников

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой крупномасштабного мошенничества, потеряв более 102 миллионов рублей и 8,25 килограмма золотых слитков.

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