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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Отсутствие России в хоккее делает турниры менее зрелищными. Мы союзники, а не оппоненты. Санкции в спорте были введены под давлением, в результате шантажа»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились.

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