«Ни о каком срыве переговоров речи не идет». Обсуждение поставок Ту-214 компании S7 продолжается

Переговоры ведутся каждый деньПереговоры между S7 и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) по поставкам самолетов Ту-214 продолжаются, о чем сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии