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«Ни о каком срыве переговоров речи не идет». Обсуждение поставок Ту-214 компании S7 продолжается

«Ни о каком срыве переговоров речи не идет». Обсуждение поставок Ту-214 компании S7 продолжается

Переговоры ведутся каждый деньПереговоры между S7 и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) по поставкам самолетов Ту-214 продолжаются, о чем сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

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