Глава «Братства»** Корчинский* поддержал идею бить детей, которые говорят по-русски

Украинский националист Дмитрий Корчинский* лидер экстремистской организации «Братство»** поддержал идею киевского актера Богдана Бенюка, который предложил сечь детей «по ср*ке прутом», чтобы они «забыли на веки вечные о том, что есть русский язык», сообщает «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии