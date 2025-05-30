Глава «Братства»** Корчинский* поддержал идею бить детей, которые говорят по-русски

Украинский националист Дмитрий Корчинский* лидер экстремистской организации «Братство»** поддержал идею киевского актера Богдана Бенюка, который предложил сечь детей «по ср*ке прутом», чтобы они «забыли на веки вечные о том, что есть русский язык», сообщает «Страна.