Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Глава «Братства»** Корчинский* поддержал идею бить детей, которые говорят по-русски

Глава «Братства»** Корчинский* поддержал идею бить детей, которые говорят по-русски

Украинский националист Дмитрий Корчинский* лидер экстремистской организации «Братство»** поддержал идею киевского актера Богдана Бенюка, который предложил сечь детей «по ср*ке прутом», чтобы они «забыли на веки вечные о том, что есть русский язык», сообщает «Страна.

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