Военное обозрение

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РЭБ, который против нас. «Потроха» F-22 и F-35

РЭБ, который против нас. «Потроха» F-22 и F-35

Говоря о том, что может в самое ближайшее время работать против нас, естественно, в первую очередь стоит сказать об американской авиации, ибо она есть камень краеугольный что нападения, что защиты.

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