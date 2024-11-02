В Якутии ввели режим ЧС из-за уводящих домашний скот диких оленей

Руководитель Оленекского эвенкийского национального района Якутии Лена Иванова сообщила, что в районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за того, что стада диких северных оленей массово уводят домашних оленей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии