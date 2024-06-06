Владелец участка под турбазу в Шелтозере проиграл суд

Иск бизнесмена Горбачева о защите чести, достоинства и деловой репутации остался без удовлетворения Текст: Елена Малишевская Арбитражный суд Карелии не удовлетворил иск Вячеслава Горбачева к жительнице села Шелтозеро Екатерине Раевской.
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