Лучший рецепт куриной грудки. Рецепт, который завоевал миллионы сердец: вкусно, быстро и легко

Фея

Терпеть не могла куриную грудку, пока не открыла для себя как ее готовить. Не суть важно, какой соус добавить, главное как пожарить. Я придумала способ как отбивать мясо. Я отбиваю(не только грудку а любые толстые куски) не молотком,а ножом. Не режу, а отбиваю. Накрываю мясо п/э мешочком что бы не брызгало по кухне и ТУПОЙ стороной лезвия большого тяжелого ножа рублю мясо: поперёк волокон,по диагонали волокон. С одной стороны и с другой. Тупой нож не прорубает мясо насквозь. Получается интересный тонкий полустейк-полуфарш однойтолщины. Я довожу до 1 см. Разогреваю очень сильно сковородку, никакого масла, даже если нет антипригарного покрытия. Кладу эту мясную лепёшку и дарю Одну минуту, переворачиваю и опять минуту. Переворачиваю топчись минута,переворачиваю и минута. Итого по 2-3 минуты с каждой стороны. На очень горячей поверхности без масла быстро подгорают и закупориваются сосуды в мясе и кровь и лимфа из мяса не выходят. Если жарить дольше то начнёт жидкость из мяса выходить. За счёт того что слой мяса тонкий- прожаривается моментом. Так жарят и другое мясо: тонкий слой на раскалённой поверхности очень быстро.