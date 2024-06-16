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  • Дмитрий Бакланов
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Плотоядная бактерия из Японии оказалась способна убить за два дня

Плотоядная бактерия из Японии оказалась способна убить за два дня

Число случаев заражения продолжает расти. По оценке врачей, к концу года заболевших будет уже больше двух тысяч человек.

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