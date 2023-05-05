«Ребятам тяжело сдать допинг-пробу после матча – жидкостные вещи, ждали их по часу. Если кто-то питает иллюзии, что ЦСКА на гормонах… Смешно». Есмантович о контроле

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Армейцы победили «Ак Барс» (4-3) в финале и выиграли Кубок Гагарина во втором сезоне подряд. – Необходимо снять несколько вопросов, касающихся прессы, касающихся, наверное, наших доброжелателей или недоброжелателей.