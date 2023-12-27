"Газпром" и CNPC обсуждают цену поставок по "Силе Сибири 2"

"Газпром" и CNPC достигли принципиальной договоренности по газопроводу "Сила Сибири 2", согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа в Китай, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии