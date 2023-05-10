Стефано Пиоли: «До 7-й минуты в штрафной «Милана» и ноги игрока «Интера» не было, но они использовали первый же угловой. Судья был непоследователен»

– Можно ли сказать, что «Милан» было не узнать? – Это жесткая формулировка. Факт в том, что «Интер» играл лучше в первом тайме и забил два гола.
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