Врач Поздняков предостерег от применения растительных препаратов для повышения иммунитета

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с "Известиями" заявил, что укрепить иммунитет осенью помогут полноценное питание и достаточный сон, в свою очередь с некоторыми препаратами для повышения тонуса организма необходимо быть осторожными.