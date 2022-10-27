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Врач Поздняков предостерег от применения растительных препаратов для повышения иммунитета

Врач Поздняков предостерег от применения растительных препаратов для повышения иммунитета

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с "Известиями" заявил, что укрепить иммунитет осенью помогут полноценное питание и достаточный сон, в свою очередь с некоторыми препаратами для повышения тонуса организма необходимо быть осторожными.

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