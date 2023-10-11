Авдеевка — началось? Дома в Донецке прыгают от нашего артобстрела невиданной силы

Укро-гауляйтер Виталий Барабаш не исключил окружение города в ближайшие дни Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Рано утром 10 октября самые разные источники стали сообщать о небывалом по мощи ударе по позициям ВСУ в Авдеевском укрепрайоне.