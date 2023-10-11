БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сима Хостелиди
    Что за ерунда? — "План Путина — победа России! Вот вам и знакомая доминанта". Это так, но не главное. Главное народ у...Президентский наб...
  • Галина Светлая
    Автор, не тупи они перенимают опыт России.об этом уже все говорят. Один в один.ХАМАС использует ...
  • Михаил Игнатов
    "... С высокоточными системами у КНДР всё в порядке. В частности, северокорейцы сделали управляемые 122-мм реактивные...АРТИЛЛЕРИЯ НАТО О...

Авдеевка — началось? Дома в Донецке прыгают от нашего артобстрела невиданной силы

Авдеевка — началось? Дома в Донецке прыгают от нашего артобстрела невиданной силы

Укро-гауляйтер Виталий Барабаш не исключил окружение города в ближайшие дни Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Рано утром 10 октября самые разные источники стали сообщать о небывалом по мощи ударе по позициям ВСУ в Авдеевском укрепрайоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх