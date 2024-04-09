Будет страшная бойня, забирайте детей и бегите: обращение к харьковчанам и одесситам

Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уроженец Алчевска (ЛНР), автор таких проектов как «Quest Pistols» и «Грибы», который в 2022 году принял сторону Донбасса и России обратился к жителям Харькова и Одессы с призывом учесть опыт всех городов, которые ВСУ ранее превратили в «крепости».