Спасатели предупреждают об опасности катания на коньках и рыбалки на тонком льду

Несмотря на то, что в последние дни в стране держатся отрицательные температуры и на некоторых водоёмах образовался слой льда, спасатели предупреждают, что кататься на коньках или ловить рыбу очень опасно, поскольку лёд очень тонкий.
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