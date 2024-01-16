Новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising демонстрирует геймплей за Люцилия ...

Новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising демонстрирует геймплей за ЛюцилияКомпания Cygames выпустила новый видеоролик к популярному файтингу Granblue Fantasy Versus: Rising, посвященный новому DLC-персонажу – Люцилию.
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