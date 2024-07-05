Ученые ПсковГУ создали новые наноматериалы. Они ускоряют проводную передачу данных

Псковские ученые создали наноматериалы, которые могут позволить передавать информацию, не используя электроны и электрический токУченые Псковского государственного университета (ПсковГУ) разработали уникальные наноматериалы на основе опала, серебра и олова, которые способны значительно ускорить проводную передачу данных: по словам проректора по научной работе ПсковГУ Тараса Антала, созданные материалы могут быть использованы для разработки новой технологии передачи цифровой информации, которая не будет полагаться на электроны и электрический ток.