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Ученые ПсковГУ создали новые наноматериалы. Они ускоряют проводную передачу данных

Ученые ПсковГУ создали новые наноматериалы. Они ускоряют проводную передачу данных

Псковские ученые создали наноматериалы, которые могут позволить передавать информацию, не используя электроны и электрический токУченые Псковского государственного университета (ПсковГУ) разработали уникальные наноматериалы на основе опала, серебра и олова, которые способны значительно ускорить проводную передачу данных: по словам проректора по научной работе ПсковГУ Тараса Антала, созданные материалы могут быть использованы для разработки новой технологии передачи цифровой информации, которая не будет полагаться на электроны и электрический ток.

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