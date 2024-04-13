Telegraph: Британия не присоединится к операциям США у берегов Израиля

Британия не присоединится к операциям Соединенных Штатов у берегов Израиля на фоне ожиданий в Вашингтоне ответного удара Ирана в адрес Израиля после атаки израильской армии на иранское консульство в Дамаске.
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