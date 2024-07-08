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Чем опасна орторексия, новое светское заболевание

Чем опасна орторексия, новое светское заболевание Алёна ЮрьеваВ современном обществе забота о здоровье всё чаще становится не только признаком ответственного отношения к себе, но и источником серьезных психологических проблем.

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