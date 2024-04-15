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Российские успехи в Африке. Прогнозы не оправдались: военной базе на Красном море — быть!

Российские успехи в Африке. Прогнозы не оправдались: военной базе на Красном море — быть!

12 ноября 2021 10K прочитали Россия продолжает укреплять свое влияние на Африканском континенте.

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