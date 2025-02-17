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Economist: США дали Зеленскому час на решение по минеральным ресурсам Украины

Глава Минфина США Скотт Бессент в ходе своего визита в Киев дал час Владимиру Зеленскому на рассмотрение соглашения по передачу Вашингтону прав на запасы полезных ископаемых и минеральных ресурсов Украины.

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