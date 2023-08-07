Песков рассказал американцам, что возвращение новых территорий России неинтересно, кроме тех, что уже прописаны в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий, заявил, что Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос The New York Times, стремится ли Москва получить больше украинских территорий, заявил, что Россия хочет контролировать все те регионы, которые сейчас указаны в Конституции как части страны.
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