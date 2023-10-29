Экс-футболист Титов заявил, что "Спартак" уступает лидерам РПЛ по качеству игры

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов в комментарии "Чемпионату" заявил, что расстроился из-за поражения красно-белых от воронежского "Факела" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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