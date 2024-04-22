«Обманите» мозг: делайте так, если не получается сформировать новую привычку (видео)

Замечали, как сложно бывает отказаться от старой привычки и внедрить в свою жизнь что-то новое, более нужное и полезное? Например, начать бегать по утрам вместо лишних двадцати минут, проведенных в кровати? Или вместо послеобеденного зависания в соцсетях начать тратить время на что-то действительно стоящее? Как рассказала майнд-фитнес-тренер Дарья Пойманова, для нашего мозга любая новая деятельность — отчасти стресс, так как на нее требуется больше энергии, чем обычно.