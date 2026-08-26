Вот такое чудо, встретил я как то утром идя на работу.Кошка была похожа на ангела, кипельно белая и без единого пятнышка.
Кошка
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Вот такое чудо, встретил я как то утром идя на работу.Кошка была похожа на ангела, кипельно белая и без единого пятнышка.
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