США хотят обеспечить сохранность оставленного сирийской армией оружия

Global Look Press/Yang Zhen/Xinhua Власти США стремятся к обеспечению сохранности вооружениям, оставленным сирийскими военными, в том числе химического оружия, сообщил высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге для журналистов по ситуации в Сирии.
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