Путин призвал развивать военное взаимодействие стран ОДКБ

Президент России подчеркнул важность углубления многостороннего сотрудничества между предприятиями и отраслями, связанными с оборонной сферой, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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