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Radio ZET: Западные санкции не остановили путешествия россиян по миру

Radio ZET: Западные санкции не остановили путешествия россиян по миру

Санкции, введенные Западом в отношении РФ, должны были свести до минимума туристические поездки россиян, однако оказалось, что путешествовать они не перестали, а просто выбрали другие направления для отдыха, сообщается в сюжете польского Radio ZET.

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