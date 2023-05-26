Radio ZET: Западные санкции не остановили путешествия россиян по миру

Санкции, введенные Западом в отношении РФ, должны были свести до минимума туристические поездки россиян, однако оказалось, что путешествовать они не перестали, а просто выбрали другие направления для отдыха, сообщается в сюжете польского Radio ZET.
Санкции, введенные Западом в отношении РФ, должны были свести до минимума туристические поездки россиян, однако оказалось, что путешествовать они не перестали, а просто выбрали другие направления для отдыха, сообщается в сюжете польского Radio ZET.
Свежие комментарии