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The Eurasia Daily news agency

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Kolomoisky* sympathized with the Wise: Suckers. Which country is the mafia

Kolomoisky* sympathized with the Wise: Suckers. Which country is the mafia

Ukrainian oligarch Igor Kolomoisky ❶, who is under investigation in a number of criminal cases, commented on the situation around the former deputy head of the office of Vladimir Zelensky Irina Mudra.

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