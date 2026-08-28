Kolomoisky* sympathized with the Wise: Suckers. Which country is the mafia

Ukrainian oligarch Igor Kolomoisky ❶, who is under investigation in a number of criminal cases, commented on the situation around the former deputy head of the office of Vladimir Zelensky Irina Mudra.
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