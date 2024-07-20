Кто родился 21 июля

Василий Данилович Соколовский (1897-1968) Советский военачальник, маршал Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны принял участие в большом количестве операций, был начальником штаба Западного фронта во время Московской битвы, командовал фронтом, войну закончил заместителем командующего войсками 1-го Белорусского фронта и на Параде Победы 24 июня 1945 года прошел во главе сводного полка этого фронта.