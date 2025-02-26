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Царьград

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США разрабатывают "Золотой купол" ПВО: Новая инициатива Трампа в действии

США разрабатывают "Золотой купол" ПВО: Новая инициатива Трампа в действии

США начали разработку системы ПВО "Золотой купол". Космические силы создали группу экспертов для оценки существующих и новых программ в рамках инициативы президента Трампа.

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