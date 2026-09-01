Директор ПФКИ объяснил тщетность попыток отменить Россию

Народная дипломатия и культурные обмены ломают любые попытки отменить Россию. Таким мнением с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по спецпроектам Анной Шафран на полях Восточного экономического форума поделился генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
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