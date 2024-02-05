Онколог Иванов назвал гипотонию и повышенную тревожность среди признаков рака мозга Опухоли, затрагивающие центральную нервную систему, вызывают ее истощение, с чем связаны психические нарушения и другие симптомы, сообщил врач-онколог Антон Иванов.
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