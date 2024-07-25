Российские дилеры Hongqi начали продажи нового кроссовера HS3 второго поколения

В России стартовали продажи нового кроссовера Hongqi HS3 второго поколения. Автомобиль предлагается в двух комплектациях – Comfort и Deluxe, их цены начинаются от 3 миллионов 990 тысяч рублей и достигают 4 миллионов 590 тысяч рублей соответственно.