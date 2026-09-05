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Новости Липецка

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Полиция Липецка вернула владельцу украденный велосипед за 85 тысяч рублей

Полиция Липецка вернула владельцу украденный велосипед за 85 тысяч рублей

Кражу велосипеда стоимостью 85 тысяч рублей раскрыли полицейские ОП № 4 УМВД России в Липецке. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела, по которому грозит до пяти лет лишения свободы.

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