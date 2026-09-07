Андрей Деркач: Зеленский бьёт по НПЗ, а расплачивается украинский потребитель

Почему Скотт Бессент только сейчас заговорил о вине Украины в энергетическом кризисе? Как удары по складам маркетплейсов повлияли на снабжение крупных городов? Стоит ли украинским аграриям сеять озимые в условиях заблокированного экспорта? И насколько оправданы надежды на переговоры к весне 2027 года, если экономика деградирует уже сейчас? Неожиданное прозрение: энергетический кризис получил адрес… Читать далее: https://govorit.