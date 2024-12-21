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В Раде назвали позором попытку Зеленского подкупить Фицо €500 млн из активов РФ

В Раде назвали позором попытку Зеленского подкупить Фицо €500 млн из активов РФ

Global Look Press/President Of Ukraine Office Apai/Keystone Press Agency Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал позором попытку украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, подкупить словацкого премьера Роберта Фицо за 500 миллионов евро из заблокированных активов РФ в обмен на поддержку членства Киева в НАТО.

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