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Пастрняк забил 15-й гол в большинстве в плей-офф – 6-й результат в истории «Бостона»

Пастрняк забил 15-й гол в большинстве в плей-офф – 6-й результат в истории «Бостона»

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк открыл счет в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:3, 1-3).

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