«На грани провала»: New York Post называет сроки ухода ВСУ из Курской области

Авантюра украинских вооруженных сил по вторжению на территорию старой России подходит к концу. Блицкриг не удался, также не удается использовать то, что осталось от прорыва в августе прошлого года как рычаг на переговорах.
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