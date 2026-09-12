www.globallookpress.com/Mihir Melwani/Keystone Press Agency Старший лейтенант 22-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Павел Стрюк, являвшийся идейным сторонником радикального национализма, ликвидирован при попытке прорыва в "Волчанском котле" на северо-западе Харьковской области.
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