«Зенит» не смог обойтись без валидольной концовки в Калининграде. Но всё обошлось - чемпион продолжил погоню

После победы в прошлом туре над «Локомотивом» (2:1) Сергею Семаку пришлось поломать голову: сохранить ли победный стартовый состав или сразу внедрить в него, по крайней мере, Педро, появление которого очень оживило игру «Зенита» в игре с железнодорожниками.