Рождество Пресвятой Богородицы: почему о событии нет в Евангелии, но Церковь веками хранит память об этом дне Елена ГалицкаяКаждый год 21 сентября православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Богородицы.