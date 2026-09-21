Рождество Пресвятой Богородицы: почему о событии нет в Евангелии, но Церковь веками хранит память об этом дне Елена ГалицкаяКаждый год 21 сентября православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Богородицы.
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