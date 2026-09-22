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Царьград

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Во Владимире открыт набор детей в хоровую школу при кафедральном соборе

Во Владимире открыт набор детей в хоровую школу при кафедральном соборе

При Свято-Успенском кафедральном соборе Владимира продолжается набор детей в Епархиальную хоровую школу, где воспитанники помимо вокала знакомятся с православными обычаями, участвуют в богослужениях и городских мероприятиях.

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